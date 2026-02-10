Un giudice donna si è rivolta pubblicamente a Giovanni Donzelli, responsabile di Fdi, chiamandolo “Topo Gigio” per prenderlo in giro. La frase ha fatto discutere, soprattutto perché arriva in un momento in cui si parla molto di riforme e di rapporti tra politica e magistratura. Donzelli ha reagito, mentre sui social si accende la discussione.

C’è un giudice, donna, che per sbeffeggiare il responsabile nazionale di Fdi, Giovanni Donzelli, reo di sostenere il Sì alla riforma del governo sulla magistratura, lo chiama Topo Gigio. Solidarizzo con l’onorevole perché spesso appioppano anche me il medesimo nomignolo. Quando ero alle elementari, lo faceva qualche mio compagno spiritoso. Ora, lo fanno simpatizzanti di sinistra ai quali non sono simpatico. Sarà perché i miei amici nel frattempo sono cresciuti mentre i trinariciuti sono regrediti. Ma non è questo il punto. I magistrati per il No, non tutti lo sono, dicono di essere contro la riforma perché difendono l’indipendenza dei poteri e ritengono perciò che i politici non possano legiferare su di loro, benché loro possano indagare sui politici e sentenziarli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donzelli, Topo Gigio e l’arroganza delle toghe

Approfondimenti su Donzelli Topo Gigio

Topo Gigio, il celebre personaggio italiano amatissimo sin dagli anni Sessanta, debutta per la prima volta a teatro con lo spettacolo

Il dibattito sul referendum sulla separazione delle carriere si infiamma ancora di più.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Donzelli Topo Gigio

Argomenti discussi: Topo Gigio. Il giudice campano contro il referendum insulta Donzelli; Magistrato insulta via social Giovanni Donzelli. La risposta del responsabile FdI; Referendum, insulti social a Donzelli. La denuncia: Profilo corrisponderebbe ad un giudice; Giovanni Donzelli insultato da una giudice: Spero non sia vero. Ma... | Libero Quotidiano.it.

Topo Gigio. Il giudice campano contro il referendum insulta DonzelliDal profilo privato di un gip di Torre Annunziata è trapelato un post sul referendum che attacca anche l’on. Donzelli che replica: Spero non sia vero. ilgiornale.it

Referendum, la giudice per No insulta Donzelli. Viene scoperta e abbandona i socialProbabilmente quel giudice farebbe bene a chiarire. Perché la sua storia ha qualcosa di incredibile. Protagonisti una magistrata campana, ... iltempo.it

Una certa “Manu Cozzi” dà del Topo Gigio a Giovanni Donzelli, deputato, responsabile dell’organizzazione del primo partito d’Italia, presenta come normale che la magistratura osteggi il Governo e tiene a far sapere di aver volutamente scritto “governo” con la x.com

ATTENZIONE CAMBIO DATA PER TOPO GIGIO E UOMO RAGNO In accordo con artisti e management si comunica che per sopraggiunte e inderogabili necessità di allestimento e produzione, lo spettacolo TOPO GIGIO - IL MUSICAL previsto Domenica 1 M facebook