Documenti di identità governativi dai risultati di ricerca | come rimuoverli

Nell’era digitale, i dati personali sono sempre più a rischio. Google ha annunciato un aggiornamento dello strumento “risultati su di te”, che ora permette di rimuovere anche documenti di identità rilasciati dal governo. In questo modo, gli utenti potranno avere un maggiore controllo sui propri dati sensibili che compaiono nei risultati di ricerca.

nell’era digitale, i dati personali possono sfuggire al controllo degli utenti. google sta intervenendo per restituire maggiori margini di gestione: l’aggiornamento estende lo strumento “risultati su di te” includendo documenti rilasciati dal governo, permettendo la rimozione dai risultati di ricerca di elementi particolarmente sensibili. l’obiettivo è offrire una maggiore trasparenza e sicurezza nella navigazione, limitando l’esposizione di informazioni delicate. rimozione di dati sensibili dai risultati di google: ssn, documenti d’identità e altro. la dashboard “risultati su di te” (accessibile dall’account google) era già utile per rimuovere risultati contenenti indirizzi di casa, email o numeri di telefono. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

