Dobbiamo stoppare la trasmissione! Affari tuoi esplode il caos in diretta | De Martino gela Herbert

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 9 febbraio si è trasformata in un caos inaspettato. Durante la trasmissione, De Martino ha urlato “Dobbiamo stoppare la trasmissione!” mentre Herbert si trovava in ansia. Il pubblico ha assistito a un momento di grande tensione, che ha lasciato tutti senza parole e ha fatto parlare di sé per giorni.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 9 febbraio ha regalato uno dei momenti più commentati della stagione. A catalizzare l’attenzione non è stata solo la partita, ma soprattutto un siparietto improvviso che ha trasformato lo studio in un teatro di battute al vetriolo e risate incontrollate. Al centro della scena Stefano De Martino, il concorrente Marco e un Herbert Ballerina visibilmente in difficoltà, protagonisti di un botta e risposta diventato virale in poche ore. Il concorrente che manda in tilt lo studio. Marco, avvocato udinese, laureato con lode e con una dichiarata passione per i peluche, si presenta fin da subito come un concorrente fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Dobbiamo stoppare la trasmissione!”. Affari tuoi, esplode il caos in diretta: De Martino gela Herbert Approfondimenti su Affari Tuoi 9 Febbraio Affari Tuoi, Herbert Ballerina gela De Martino: "Fatti la doccia". Poi... Affari Tuoi, De Martino-Herbert Ballerina: esplode ancora la tensione La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Affari Tuoi 9 Febbraio Argomenti discussi: Affari Tuoi, puntata capolavoro, Ballerina contro il concorrente (e De Martino lo insulta): Fermiamo lo show; Affari Tuoi, Herbert Ballerina insultato da De Martino: Fermiamo tutto | Libero Quotidiano.it; Affari Tuoi Herbert Ballerina insultato da De Martino | Fermiamo tutto. Davos, Lilli Gruber lascia la trasmissione in diretta: C'è un incendio, dobbiamo evacuareMomenti di paura a Davos, in Svizzera. Lo studio televisivo in esterna dove Lilli Gruber doveva presentare la trasmissione Otto e Mezzo di ieri sera in diretta su La7 è stato evacuato d'urgenza a ... affaritaliani.it Audace Cerignola-Salernitana 1-0, Paolucci a StileTV: “Vittoria contro una squadra forte, non ci dobbiamo fermare” – GUARDA L’INTERVISTA #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania #salernitana - facebook.com facebook “Ci dobbiamo fermare, e invece tutti i governi parlano di crescita. [.] La politica è il bidello dell’economia, apre e chiude le porte, finge di togliere la polvere, ma non insegna niente.” Franco Arminio & Giorgio De Chirico #Apertura2026 dei #VentagliDiParole 06/ x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.