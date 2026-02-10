Dl Aiuti Kiev Crosetto | Nessuna voglia di scappare voto di fiducia mette in luce una crisi

Il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto che aiuta l’Ucraina. Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha chiarito che non si tratta di una fuga, ma di un modo per fare chiarezza interna. La scelta ha fatto emergere alcune tensioni e ha mostrato come il governo affronta le divisioni interne sulla questione. La votazione si svolgerà domani, mentre nel Paese crescono le preoccupazioni per la crisi tra le forze politiche.

Nessuna fuga, ma solo l’obiettivo di fare chiarezza interna. Così, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha spiegato la decisione del governo di porre il voto di fiducia sul decreto aiuti all’Ucraina. La nascita di Futuro Nazionale, il partito lanciato da Roberto Vannacci dopo il suo allontanamento dalla Lega, ha mandato in subbuglio gli equilibri interni alla maggioranza. Il voto su un decreto così delicato, su cui si è già consumato uno scontro interno al Carroccio, avrebbe rappresentato una incognita troppo grande. “Porre la fiducia non è un modo di scappare“, anzi “obbliga tutti i rappresentanti della maggioranza a dire se continuano ad appoggiare“, ha spiegato il ministro della Difesa, chiarendo che si tratta di una atto di posizionamento politico della maggioranza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dl Aiuti Kiev, Crosetto: “Nessuna voglia di scappare, voto di fiducia mette in luce una crisi” Approfondimenti su Dl Aiuti Kiev Dl aiuti Ucraina, Crosetto taglia corto: “Nessuna lunga trattativa, c’era già accordo” Il ministro Crosetto ha confermato che l’accordo sul decreto per gli aiuti all’Ucraina è stato raggiunto rapidamente, già settimane fa, senza la necessità di lunghe trattative. Meloni sente Crosetto e mette la fiducia sul dl Ucraina: “Niente tribune a Vannacci”. Scossa al Mef Meloni ha parlato con Crosetto e deciso di mettere la fiducia sul dl Ucraina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Dl Aiuti Kiev Vannacci sfida la Lega sul Dl Ucraina, governo costretto alla fiducia per blindare gli aiuti a Kiev: Crosetto contro l’ex generaleIl neonato Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sgancia la sua prima bomba sul governo. Il movimento di estrema destra lanciato dall’europarlamentare, uscito nei giorni scorsi dalla Lega in rotta co ... unita.it Crosetto e decreto Ucraina: Nessuno scappa, la fiducia chiarisce le posizioniIl Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha chiesto la fiducia alla Camera sul decreto Ucraina che riguarda l'invio di armi a Kiev. newsmondo.it Alla Camera per la proroga del decreto sugli aiuti all’Ucraina, gli estremisti si incontrano. Gli emendamenti per lo stop alle armi a Kiev vengono dal M5S e da Avs da una parte, e dall’altra con una perfetta unità di intenti dalla pattuglia raccolta da Roberto Vann - facebook.com facebook #TG2000 - #Politica divisa sugli aiuti a #Kiev #10febbraio #Ucraina #Odessa #Zelensky #Zaporizhzhia #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com

