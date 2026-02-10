Dividendi banche febbraio 2026 gli aumenti e quando vengono staccate le cedole

Questa settimana molte banche del Ftse Mib hanno diffuso le date e gli importi dei dividendi che distribuiranno nel 2026, subito dopo aver pubblicato i bilanci del 2025. Gli investitori stanno già seguendo con attenzione quando arriveranno le cedole e quanto potranno ottenere da queste società.

Con la pubblicazione dei bilanci 2025, le società del Ftse Mib iniziano a comunicare l’importo e il calendario dei dividendi da pagare nel 2026. In questo periodo sono molte le banche che stanno presentando i loro conti e che stanno fissando gli utili da dare ai loro azionisti. Ecco quali per il momento hanno rilasciato le cifre. I dividendi delle banche. Di seguito, ecco gli stacchi delle cedole delle banche e le relative date di stacco: Banca Dividendo Data di Stacco Mediolanum 1,25 euro Mps 0,86 euro 22 aprile 2026 Banco Bpm 1 euro 22 aprile 2026 Banca Popolare di Sondrio 0,8 euro Bper Banca 0,65 euro 21 maggio 2026 Finecobank 0,79 euro 20 maggio 2026 Intesa Sanpaolo 0,376 euro 20 maggio 2026 Mediobanca 0,63 euro 22 aprile 2026 Unicredit 3,1487 euro 22 aprile 2026 Le variazioni rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dividendi banche febbraio 2026, gli aumenti e quando vengono staccate le cedole Approfondimenti su Dividendi Banche Pensioni di febbraio 2026, quando vengono pagate: il calendario di Poste Italiane e le novità sugli aumenti Le pensioni di febbraio 2026 saranno pagate il 2 febbraio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Dividendi Banche Argomenti discussi: Dividendi febbraio 2026 Borsa italiana; Dividendi più alti in Italia: 4,2% contro il 2,8% tedesco; Banche e assicurazioni, per i dividendi intra-Ue Irap leggera già dal 2025; Piazza Affari, le 17 azioni che resistono alle vendite e possono correre anche del 36%. Dividendi banche febbraio 2026, gli aumenti e quando vengono staccate le cedoleCon i bilanci 2025 arrivano i dividendi 2026 delle banche Ftse Mib. Importi, date di stacco, aumenti e conferme sui principali istituti ... quifinanza.it Dividendo BPER Banca 2026: ammontareBPER Banca ha proposto la distribuzione di un dividendo 2026 (relativo all’esercizio 2025) per un ammontare complessivo di 0,65 euro per azione ... soldionline.it Mps brilla dopo l'affare Mediobanca, utili boom a 2,75 miliardi di euro. Dividendi boom, poche banche staccheranno cedole così alte ift.tt/vkZVOcL x.com Banche, Société Générale chiude un 2025 stellare: l'utile netto è salito del 43% a 6 miliardi di euro grazie al taglio dei costi, ricavi record a 27,3 miliardi (+1,7%), dividendi per 4,7 miliardi (+169%). Alzato l’obiettivo di Rote 2026 oltre il 10%. Citi conferma buy s - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.