Ditte fantasma e nove clandestini in un casolare | due denunce

Gli agenti della polizia locale di Prato hanno scoperto due ditte fantasma in un casolare nella frazione di Castelnuovo. Durante un blitz nella zona sud della città, sono state trovate anche nove persone clandestine che vivevano nell’edificio. Due denunce sono state presentate contro i proprietari delle ditte, che operavano senza permessi. La scoperta apre un nuovo capitolo sul fenomeno delle attività irregolari nella zona.

Due “ditte fantasma” in un casolare nella frazione pratese di Castelnuovo. Questo è quanto hanno scoperto gli agenti del nucleo di polizia ambientale e del nucleo investigativo della polizia locale di Prato, a conclusione di un blitz effettuato nella zona sud della città. Lo ha fatto sapere il Comune di Prato, in una nota diramata oggi 10 febbraio. L'immobile, di proprietà di cittadini italiani e locato a cittadini di nazionalità cinese, era composto da due distinte abitazioni e da un magazzino al piano terra: quest'ultimo era allestito con oltre trenta macchinari e ospitava due distinte attività di confezione di abbigliamento non iscritte alla Camera di Commercio, mentre le abitazioni fungevano da alloggio per gli operai.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

