Disposizioni anticipate di trattamento | attivo uno sportello di consulenza sanitaria per i cittadini

A partire da oggi, i cittadini possono rivolgersi a uno sportello di consulenza sanitaria dedicato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Il servizio vuole essere un punto di riferimento per chi ha bisogno di informazioni chiare e di capire come orientarsi su un tema che riguarda la fine della vita e le scelte personali. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi si trova di fronte a decisioni delicate, permettendo di conoscere meglio i propri diritti e le modalità di espressione delle proprie volontà in modo semplice e diretto.

Un punto di riferimento per informarsi, chiarire dubbi e orientarsi in modo consapevole su un tema delicato e sempre più attuale: le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). È attivo lo Sportello DAT, un servizio di consulenza promosso dalla Struttura di Bioetica Clinica, diretta dal professor Mario Picozzi, pensato per accompagnare i cittadini nella comprensione di questo importante strumento previsto dalla legge. «Lo sportello nasce per offrire uno spazio di ascolto, chiarimento e approfondimento sulle DAT – spiega il professor Picozzi – sul loro valore giuridico ed etico e sulle implicazioni che possono avere nelle scelte di cura.

