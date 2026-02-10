Disposizioni anticipate di trattamento | attivo uno sportello di consulenza sanitaria per i cittadini

Da quicomo.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da oggi, i cittadini possono rivolgersi a uno sportello di consulenza sanitaria dedicato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Il servizio vuole essere un punto di riferimento per chi ha bisogno di informazioni chiare e di capire come orientarsi su un tema che riguarda la fine della vita e le scelte personali. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi si trova di fronte a decisioni delicate, permettendo di conoscere meglio i propri diritti e le modalità di espressione delle proprie volontà in modo semplice e diretto.

Un punto di riferimento per informarsi, chiarire dubbi e orientarsi in modo consapevole su un tema delicato e sempre più attuale: le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). È attivo lo Sportello DAT, un servizio di consulenza promosso dalla Struttura di Bioetica Clinica, diretta dal professor Mario Picozzi, pensato per accompagnare i cittadini nella comprensione di questo importante strumento previsto dalla legge. «Lo sportello nasce per offrire uno spazio di ascolto, chiarimento e approfondimento sulle DAT – spiega il professor Picozzi – sul loro valore giuridico ed etico e sulle implicazioni che possono avere nelle scelte di cura.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Disposizioni Anticipate di Trattamento

Innovazione, a Roma uno sportello di consulenza per le imprese

A Roma è partita la seconda edizione di “Cte Compass”, uno sportello di consulenza pensato per le startup e gli innovatori.

Ada Soccio sfida Potenza con uno sportello d'ascolto per i cittadini: "Ricostruiamo una comunità più solidale"

Ada Soccio, ex vicesindaca e assessore alle Politiche Sociali, inaugura uno sportello d’ascolto a Potenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Disposizioni Anticipate di Trattamento

Argomenti discussi: Testamento biologico e Sportello Dat, un incontro per saperne di più; Staccarono la spina contro la sua volontà. La Cedu dà ragione ai medici francesi; La libertà non ha fine; San Marino. Associazione Emma Rossi: confronto sul progetto di legge Disposizioni anticipate di trattamento sanitario e processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita.

Legge sul fine vita, l’Associazione Emma Rossi prosegue gli incontri con i gruppi consiliariSan Marino – Proseguono gli incontri promossi dall’Associazione Emma Rossi sul progetto di legge di iniziativa popolare relativo alle disposizioni ... libertas.sm

disposizioni anticipate di trattamentoFolto pubblico al Movicentro di Cuneo per l'incontro sulle DAT: Necessario informare i cittadiniGrande successo per l'evento Dal testamento biologico alle DAT organizzato dall'Associazione Nuovo Corso Giolitti. Sala gremita per comprendere le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Relatori: P ... targatocn.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.