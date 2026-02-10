La discoteca Class 125 di Arezzo resta chiusa per un mese. La questura ha disposto una sospensione di 30 giorni della licenza, dopo aver riscontrato problemi di sicurezza. La gestione ha deciso di chiudere volontariamente il locale per apportare gli adeguamenti richiesti. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sui locali notturni in tutta Italia.

È stata disposta la sospensione per 30 giorni della licenza della storica Discoteca Class 125, situata in via Madonna del Prato, nel centro di Arezzo. Il provvedimento amministrativo è stato adottato a seguito di una serie di episodi che, nel tempo, hanno inciso sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. Nel periodo preso in esame si sono infatti registrati numerosi interventi da parte delle Forze di Polizia, chiamate a operare per eventi di disturbo alla quiete pubblica verificatisi in concomitanza con l’apertura del locale. Le criticità riscontrate hanno evidenziato una correlazione diretta tra lo svolgimento dell’attività e le problematiche segnalate. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Discoteca Class 125: sospensione di 30 giorni e chiusura volontaria per adeguamenti di sicurezza

Approfondimenti su Class 125

Una discoteca molto frequentata nel centro della città chiude all’improvviso.

La discoteca Class 125 di Arezzo ha chiuso i battenti improvvisamente il 2 febbraio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Class 125

