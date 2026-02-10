Diretta gol Coppa Italia LIVE | Napoli Como la pareggia Vergara!

Questa sera il Napoli e il Como si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si fa interessante perché il Como trova il pareggio grazie a Vergara, che insacca in un momento chiave. I tifosi sono in attesa di scoprire se i partenopei riusciranno a reagire e passare il turno. La sfida è aperta e promette emozioni fino all’ultimo minuto.

Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Genoa, la risposta dopo l’episodio Vergara-Cornet: «Il club accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dal CAN» Marotta dice tutto: «Immagino già il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli Como, la pareggia Vergara! Approfondimenti su Napoli Como Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli Como, al via la sfida! Il match tra Napoli e Como è iniziato alle prime luci del pomeriggio. Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli Como, la sblocca Baturina su rigore! Il Napoli apre le marcature contro il Como su rigore, con Baturina che segna il gol decisivo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: pronostici, migliori quote e scommesse; Inter-Torino 2-1, Chivu vola in semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf; Al Torino non basta Kulenovic per battere l'Inter: Chivu si prende la semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf; Calcio, finale Coppa Italia Eccellenza: Alessandria – Cuneo 3-1. Grigi, primo trofeo dell’era Barani. DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Napoli-Como 0-1: live report e dettagliNAPOLI - Napoli-Como (0-1), Quarti di Coppa Italia. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. napolimagazine.com Napoli – Como LIVE Diretta Tv e Streaming Coppa ItaliaDove vedere Napoli - Como in diretta Tv e Streaming Live, Quarti di Finale di Coppa Italia, Martedì 10 Febbraio alle ore 21:00. stadiosport.it #Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com SCUDETTO PERSO E COPPA ITALIA PRIMO OBIETTIVO GIOVANNI MANNA CHIARO NEL PRE-MATCH Queste le parole del Direttore sportivo degli azzurri a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Como: spazio anche ai complimenti per Giovane e - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.