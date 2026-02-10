diMartedì | il clima nel Paese tra manifestazioni scontri e sabotaggi al centro del talk

Questa sera Giovanni Floris torna con diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico in onda su La7. Al centro della puntata ci sono il clima di tensione nel Paese, con manifestazioni, scontri e sabotaggi che infiammano il dibattito pubblico. Floris affronta la situazione, cercando di mettere in chiaro cosa sta succedendo e quali sono le reazioni delle parti coinvolte. La puntata promette di svelare i dettagli di una situazione che sta tenendo banco in queste settimane.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 10 febbraio, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 10 febbraio 2026. Al centro della puntata, l’analisi del clima nel Paese tra manifestazioni, scontri, sabotaggi delle linee ferroviarie e la risposta del Governo con il nuovo decreto sicurezza. Focus sulle accuse della premier Giorgia Meloni alla sinistra, tacciata di fomentare l’odio e di fiancheggiare i facinorosi anziché sostenere le forze dell’ordine, le risposte delle opposizioni, gli attacchi della destra alla magistratura e il referendum. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - diMartedì: il clima nel Paese tra manifestazioni, scontri e sabotaggi al centro del talk Approfondimenti su Giovanni Floris diMartedì, la tensione tra Europa e Stati Uniti al centro del talk Stasera, martedì 20 gennaio, torna diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris su La7. diMartedì: la manovra economica e il voto in Campania, Puglia e Veneto al centro del talk Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giovanni Floris Argomenti discussi: In Altre Parole, replica integrale della puntata del 7/2/2026; diMartedì: tra gli ospiti Bersani e Trofimov; Clima mite tra sole e nubi. Mercoledì torna la pioggia, ma non farà freddo; Maltempo, nubifragi e allagamenti con vento forte in arrivo sul Veneto: mercoledì la giornata peggiore della settimana. Le previsioni. Ma questo paese che ha fatto di male per ritrovarsi una classe politica come questa! Ieri sera a DiMartedì - facebook.com facebook Luca e Paolo e la notizia che ha bloccato il Paese: l'angelo col volto di Giorgia Meloni. #dimartedi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.