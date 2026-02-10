Diffamazione ai danni di Manuela e Loris Barzan | Ci sono 17 indagati tra opinionisti e youtuber

La Procura di Rimini ha aperto un’indagine su 17 persone, tra opinionisti e youtuber, accusate di aver diffamato Manuela e Loris Bianchi sui social. La denuncia è stata presentata dopo le pesanti affermazioni pubblicate online, che hanno spinto le vittime a rivolgersi alle forze dell’ordine. La vicenda ha scatenato un’ondata di commenti e polemiche sulla responsabilità di chi si esprime sui social network senza controllare le parole.

"Abbiamo provveduto a denunciare quanti, sul web, hanno diffamato Manuela e Loris Bianchi. Al momento sono 17 gli indagati dalla Procura di Rimini con le accuse di diffamazione aggravata e cyber bullismo". A rivelarlo è il criminalista Davide Barzan che con la sorella, l'avvocato Nunzia Barzan.

