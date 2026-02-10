Di Molecola In Molecola | Ma - Machina Mater al Teatro Camploy

Al Teatro Camploy questa sera va in scena “Ma – Machina Mater”. Lo spettacolo, inserito nella rassegna L’Altro Teatro, porta in scena un lavoro che mette in discussione i modelli di identità, sociali e corporei. La produzione è firmata da un regista che, attraverso questa pièce, invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra uomo e macchina. La rappresentazione si svolge in un clima di ricerca e sperimentazione, tipico della scena contemporanea.

All'interno della rassegna L'Altro Teatro – Come As You Are, dedicata ai linguaggi della scena contemporanea e alle pratiche che mettono in discussione modelli identitari, sociali e corporei, arriva al Teatro Camploy giovedì 19 febbraio MA – Machina Mater, spettacolo ideato e diretto dalla.

