Detroit | Become Human un attore ha commentato l’annuncio dello State of Play | è in arrivo un annuncio?

L’annuncio del prossimo State of Play di Sony, previsto per il 12 febbraio, ha fatto scoppiare il fermento tra i videogiocatori. Molti si chiedono se ci saranno novità su Detroit: Become Human, già molto amato, ora che si avvicina l’evento. Un attore del gioco ha commentato l’annuncio, alimentando le voci di un possibile nuovo reveal o di un aggiornamento. I fan restano in attesa, sperando in qualche sorpresa.

L’annuncio del prossimo State of Play di Sony, previsto per il 12 febbraio, ha immediatamente acceso il dibattito tra gli appassionati. Tra le tante reazioni apparse sui social, una in particolare ha attirato l’attenzione: quella di Bryan Dechart, volto e voce di Connor in Detroit: Become Human. Il suo commento, composto da un’emoji degli occhi accompagnata da un punto esclamativo, è bastato per alimentare le ipotesi su un possibile annuncio imminente. Il messaggio non fa riferimenti espliciti, ma il tempismo ha incuriosito molti. Da qui sono partite le prime speculazioni. Il commento è apparso direttamente in risposta alla comunicazione ufficiale di Sony sullo State of Play. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Detroit: Become Human ha raggiunto un nuovo importante traguardo, superando i 15 milioni di copie vendute a livello globale su PlayStation 4 e PC.

