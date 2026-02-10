Demolizione ex Cierrebi aperta un’inchiesta Impianto abbandonato Non possiamo restare inerti

La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta sulla demolizione dell’ex Cierrebi in via Marzabotto. Il pubblico ministero Marco Imperato ha disposto accertamenti e al momento indaga contro ignoti per interruzione di pubblico servizio e omissione di atti d’ufficio. L’operazione di demolizione, considerata un’azione pubblica, ha sollevato dubbi e richiesto verifiche da parte delle autorità.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Demolizione ex Cierrebi in via Marzabotto, indaga la Procura: il fascicolo, del pm Marco Imperato e al momento contro ignoti, ipotizza i reati di interruzione di pubblico servizio e omissione atti d’ufficio. Tutto nasce dall’ esposto presentato dai residenti, che si sono attivati con il comitato ViviAmo Bologna, con presidente Vincenzo Donati, tramite l’avvocato Gabriele Bordoni: “Non lasceremo nulla di intentato – dichiara Donati -, quello che è sotto gli occhi della collettività è qualcosa di inspiegabile ed è per questo che ci siamo affidati alla magistratura penale e a quella erariale, perché facciano piena luce al riguardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Demolizione ex Cierrebi, aperta un’inchiesta. “Impianto abbandonato. Non possiamo restare inerti” Approfondimenti su Cierrebi Impanti Niscemi, l'appello del vescovo: "Non possiamo restare inerti al grido di aiuto di chi ha perso la casa" Il vescovo di Piazza Armerina, Mons. Gambelli e il dramma marginalità: "Non possiamo restare indifferenti" Gambelli affronta il tema della marginalità, sottolineando come non si tratti semplicemente di senzatetto, ma di persone che, pur lavorando e mantenendo rapporti familiari, vivono in condizioni di difficoltà. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cierrebi Impanti Argomenti discussi: Ex Fim, la strada della demolizione. Ex Cierrebi, danno erariale e vincolo cimiteriale: Viviamo Bologna porta alla Corte dei conti il progetto Go FitIl Cierrebi arriva alla Corte dei conti: Viviamo Bologna chiede di verificare un possibile danno erariale sui permessi concessi per il progetto Go Fit. gazzettadibologna.it Ex Cierrebi demolito, le prime foto. Zuntini (FdI) attacca: Presentiamo un esposto. Li Calzi: Nel 2027 lavori finitiBologna, 13 novembre – L’ex Cierrebi devastato, con gli alberi abbattuti e tanti detriti. Sono queste le immagini diffuse dall’associazione Viviamo Bologna che da anni con il suo presidente Vincenzo ... ilrestodelcarlino.it Comunicato pubblico dell'Associazione "Viviamo Bologna APS" . La distruzione del Cierrebi si sta rivelando un evento fortemente negativo, superiore persino alle nostre iniziali valutazioni. Nel corso degli anni, abbiamo costantemente sollecitato incontri, facebook

