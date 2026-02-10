Demolizione ex Cierrebi aperta un’inchiesta Impianto abbandonato Non possiamo restare inerti

Da ilrestodelcarlino.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta sulla demolizione dell’ex Cierrebi in via Marzabotto. Il pubblico ministero Marco Imperato ha disposto accertamenti e al momento indaga contro ignoti per interruzione di pubblico servizio e omissione di atti d’ufficio. L’operazione di demolizione, considerata un’azione pubblica, ha sollevato dubbi e richiesto verifiche da parte delle autorità.

Bologna, 10 febbraio 2026 –  Demolizione ex Cierrebi in via Marzabotto, indaga la Procura: il fascicolo, del pm Marco Imperato e al momento contro ignoti, ipotizza i reati di interruzione di pubblico servizio e omissione atti d’ufficio. Tutto nasce dall’ esposto presentato dai residenti, che si sono attivati con il comitato ViviAmo Bologna, con presidente Vincenzo Donati, tramite l’avvocato Gabriele Bordoni: “Non lasceremo nulla di intentato – dichiara Donati -, quello che è sotto gli occhi della collettività è qualcosa di inspiegabile ed è per questo che ci siamo affidati alla magistratura penale e a quella erariale, perché facciano piena luce al riguardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

demolizione ex cierrebi aperta un8217inchiesta impianto abbandonato non possiamo restare inerti

© Ilrestodelcarlino.it - Demolizione ex Cierrebi, aperta un’inchiesta. “Impianto abbandonato. Non possiamo restare inerti”

Approfondimenti su Cierrebi Impanti

Niscemi, l'appello del vescovo: "Non possiamo restare inerti al grido di aiuto di chi ha perso la casa"

Il vescovo di Piazza Armerina, Mons.

Gambelli e il dramma marginalità: "Non possiamo restare indifferenti"

Gambelli affronta il tema della marginalità, sottolineando come non si tratti semplicemente di senzatetto, ma di persone che, pur lavorando e mantenendo rapporti familiari, vivono in condizioni di difficoltà.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cierrebi Impanti

Argomenti discussi: Ex Fim, la strada della demolizione.

Ex Cierrebi, danno erariale e vincolo cimiteriale: Viviamo Bologna porta alla Corte dei conti il progetto Go FitIl Cierrebi arriva alla Corte dei conti: Viviamo Bologna chiede di verificare un possibile danno erariale sui permessi concessi per il progetto Go Fit. gazzettadibologna.it

Ex Cierrebi demolito, le prime foto. Zuntini (FdI) attacca: Presentiamo un esposto. Li Calzi: Nel 2027 lavori finitiBologna, 13 novembre – L’ex Cierrebi devastato, con gli alberi abbattuti e tanti detriti. Sono queste le immagini diffuse dall’associazione Viviamo Bologna che da anni con il suo presidente Vincenzo ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.