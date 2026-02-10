Delizie pesca a premi e laboratori per i più piccoli | tutto pronto per il Carnevale al quartiere Oltresavio
Domenica pomeriggio il quartiere Oltresavio si anima con la festa di Carnevale. Dalle 15, bambini e famiglie potranno divertirsi con giochi, pesca a premi, laboratori creativi e tante delizie. L’evento
Domenica 15 febbraio, il quartiere Oltresavio si prepara a vivere un pomeriggio di festa, colori e condivisione con l’iniziativa "È Carnevale!", in programma dalle 15.30 alle 18.30 nella sala del Quartiere Oltresavio, in piazza Anna Magnani. “È Carnevale – commentano i consiglieri di Quartiere –.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
