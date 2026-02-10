decreto ucraina il centrosinistra attacca sulla fiducia

Il Centrosinistra attacca il governo sulla fiducia posta sul decreto Ucraina. La questione divide la maggioranza, che cerca di nascondere le proprie divisioni dietro a un voto di fiducia. I tre vannacciani, contrari al provvedimento, fanno sapere di non essere d’accordo, ma il governo insiste nel portare avanti il testo. La polemica si infiamma, mentre si avvicinano le decisioni importanti sulla legge.

AGI - La fiducia posta sul decreto Ucraina ha l'obiettivo di nascondere le distanze all'interno della maggioranza e di alzare una coltre di fumo sui tre vannacciani che hanno fatto sapere di essere contrari al provvedimento. È un coro quello che arriva dalle opposizioni, da Italia Viva al M5s, passando dal Pd e Avs. Per Federico Fornaro, deputato del Pd, quello dell'aggressione all'Ucraina da parte di Mosca "è un tema che non si sarebbe dovuto prestare a giochi di carattere politico" e, anzi, "serviva una discussione vera" del Parlamento. "Invece la paura di qualche emendamento, la paura di vedere una maggioranza che avrebbe potuto cedere o avere voti in dissenso" spinge il governo a ricorrere alla fiducia, aggiunge il dem. 🔗 Leggi su Agi.it

Domani il governo presenterà in Aula alla Camera il decreto sull’Ucraina e metterà la questione di fiducia.

Il Parlamento ha dato il via libera al decreto che garantisce gli aiuti all’Ucraina.

