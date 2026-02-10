Decreto Ucraina fiducia alla Camera tra tensioni nella Lega e i Vannacciani

La Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto Ucraina. La decisione è arrivata dopo tensioni nella Lega e con alcuni deputati, come i Vannacciani. Il governo ha chiarito che non c’è stata nessuna fuga, ma solo l’intenzione di fare chiarezza sulla normativa. La discussione si è concentrata sulle prossime mosse, mentre il clima tra i deputati resta acceso.

AGI - Nessuna "fuga". Ma solo l'intenzione di "fare chiarezza". È il motivo che ha indotto il governo a porre la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina. E a spiegarlo, mettendoci la faccia, è lo stesso titolare della Difesa, intervenendo in Aula in replica alle critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di voler nascondere con la fiducia i timori sulla tenuta del centrodestra, dopo l'addio di Vannacci alla Lega e la fuoriuscita di due leghisti che hanno aderito a Futuro Nazionale. Ma, soprattutto, la fiducia serve a evitare il rischio - è il convincimento del centrosinistra - che la Lega si spacchi nel voto sugli emendamenti, dando vita a una inedita linea comune tra vannacciani, Movimento 5 stelle, Avs e magari alcuni leghisti tra i più oltranzisti sullo stop a fornire aiuti militari a Kiev.

