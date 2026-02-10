Decreto Ucraina fiducia alla Camera tra tensioni nella Lega e i Vannacciani

Da agi.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto Ucraina. La decisione è arrivata dopo tensioni nella Lega e con alcuni deputati, come i Vannacciani. Il governo ha chiarito che non c’è stata nessuna fuga, ma solo l’intenzione di fare chiarezza sulla normativa. La discussione si è concentrata sulle prossime mosse, mentre il clima tra i deputati resta acceso.

AGI - Nessuna "fuga". Ma solo l'intenzione di "fare chiarezza". È il motivo che ha indotto il  governo  a porre la  questione di fiducia  alla Camera sul  decreto Ucraina. E a spiegarlo, mettendoci la faccia, è lo stesso titolare della  Difesa, intervenendo in Aula in replica alle critiche delle  opposizioni  che accusano l'esecutivo di voler nascondere con la fiducia i timori sulla tenuta del  centrodestra, dopo l'addio di  Vannacci  alla  Lega  e la fuoriuscita di due leghisti che hanno aderito a  Futuro Nazionale. Ma, soprattutto, la fiducia serve a evitare il rischio - è il convincimento del centrosinistra - che la Lega si spacchi nel voto sugli  emendamenti, dando vita a una inedita linea comune tra  vannacciani,  Movimento 5 stelle, Avs e magari alcuni leghisti tra i più oltranzisti sullo  stop a fornire aiuti militari a Kiev. 🔗 Leggi su Agi.it

decreto ucraina fiducia alla camera tra tensioni nella lega e i vannacciani

© Agi.it - Decreto Ucraina, fiducia alla Camera tra tensioni nella Lega e i Vannacciani

Approfondimenti su Decreto Ucraina

Decreto Ucraina approda in Aula alla Camera. Asse tra vannacciani, M5s e Avs sul no alle armi

Questa mattina il decreto sull’Ucraina arriva in Aula alla Camera.

Ucraina, decreto verso fiducia. Esultano i ‘vannacciani’: “Prima vittoria”

Domani il governo presenterà in Aula alla Camera il decreto sull’Ucraina e metterà la questione di fiducia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Decreto Ucraina

Argomenti discussi: Il governo porrà la fiducia sul decreto Ucraina; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Dl Ucraina verso fiducia alla Camera: M5S, Avs e 'vannacciani' chiedono stop aiuti a Kiev; Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia.

Decreto Ucraina, il partito di Vannacci alla prova del voto di fiducia a MeloniIl governo pone la fiducia sul decreto Ucraina. Verrà ridisegnato il perimetro della maggioranza di centrodestra, con l'uscita dei tre deputati di ... huffingtonpost.it

Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. Sfida di Vannacci alla LegaLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. Sfida di Vannacci alla Lega ... tg24.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.