Debutto amaro per Paolo Bonolis il suo Taratata battuto da Rai 2 | ascolti deludenti la tv è morta?

Dopo mesi di attesa, il ritorno di Paolo Bonolis in prima serata si è rivelato un fallimento. Il suo nuovo programma, Taratata, è stato battuto dalla concorrenza di Rai 2 e gli ascolti sono stati molto bassi. La serata si è conclusa con più domande che risposte: la televisione è davvero morta?

Il ritorno in prima serata di Paolo Bonolis era uno degli eventi televisivi più attesi della stagione, ma il debutto di Taratata non ha avuto l'impatto sperato. Tra numeri inferiori alle aspettative e una concorrenza più agguerrita del previsto, la serata del 9 febbraio ha restituito l'immagine di una televisione sempre più frammentata, dove nemmeno i grandi nomi riescono più a imporsi con facilità. Ascolti tv Taratata: quanto ha fatto la prima puntata del programma di Paolo Bonolis?. Nella serata di lunedì 9 febbraio 2026, la sfida degli ascolti si è rivelata più complicata del previsto per Canale 5.

