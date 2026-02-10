Davide Proto, lo studente di Bologna scomparso sabato scorso, è stato ritrovato a Berlino. La notizia arriva dopo giorni di angoscia per amici e familiari, che avevano lanciato numerose segnalazioni senza successo. Migliaia di persone avevano cercato di capire dove potesse essere finito, ma ora la sua presenza in Germania mette fine a una lunga attesa. La polizia tedesca ha confermato il ritrovamento e sta verificando i dettagli.

Bologna, 10 febbraio 2026 – È stato ritrovato, a Berlino, Davide Proto, 26 anni originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna che dal 7 febbraio era scomparso dal capoluogo emiliano senza dare più sue notizie ad amici e familiari. Respiro di sollievo. La buona notizia è stata resa nota dall'avvocata Barbara Iannuccelli, dell'Associazione Penelope che aveva attivato le ricerche insieme alla famiglia. Migliaia le segnalazioni ricevute, poi la foto decisiva a Berlino. Scomparso all’improvviso . Lo studente, che è anche membro del direttivo del Cassero LGBTQIA+ Center, era sparito senza alcuna ragione apparente e non aveva dato più notizie da sabato 7 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davide ritrovato a Berlino, migliaia di segnalazioni per lo studente scomparso da Bologna sabato scorso

Approfondimenti su Davide Proto

È stato ritrovato a Berlino Davide Proto, il giovane di Salerno scomparso da Bologna lo scorso 7 febbraio.

Si sono perse le tracce di Davide Proto, il giovane studente di 26 anni che frequenta l’Università di Bologna.

Ultime notizie su Davide Proto

Argomenti discussi: Scomparso lo studente salernitano Davide Proto, l'appello dei familiari: Aiutateci a ritrovarlo.

