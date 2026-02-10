Data zero di ’Pooh 60 - La nostra storia’ a Marsciano Il tour estivo debutta con Musica per i borghi

Venerdì 10 luglio, lo Stadio Alberto Checcarini di Marsciano ospita la prima tappa di “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”. La band celebra i suoi 60 anni di musica con un tour estivo che parte dal cuore dell’Umbria, portando sul palco le canzoni che hanno fatto la storia del rock italiano. L’evento, inserito nell’edizione 2026 del festival “Musica per i Borghi”, segna l’inizio di un viaggio tra le location più suggestive all’aperto, che durerà fino a settembre. La band torna a suonare dal

Colpo grosso di “Musica per i Borghi“. Sarà lo Stadio Alberto Checcarini di Marsciano, nell’ambito dell’edizione 2026 del festival, ad ospitare venerdì 10 luglio alle 21 la data zero di “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, il tour estivo che porterà la celebrazione dei 60 anni di carriera della celebre band anche nelle più suggestive location all’aperto, da luglio e fino a settembre. Per i Pooh (nella foto) è un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. Sarà un’estate di musica – la loro –, di ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

