Dario Rollo si candida a sindaco con il partito Libertà è Democrazia | Al servizio dei miei concittadini

Dario Rollo annuncia la sua candidatura a sindaco di Cascina per le amministrative del 2026. Ex assessore e vicesindaco, si presenta con il partito Libertà è Democrazia, promettendo di mettere al servizio dei cittadini la sua esperienza nel settore finanziario e amministrativo. Rollo si impegna a lavorare per migliorare la città, senza fronzoli, con un occhio di riguardo ai bisogni della comunità.

Dario Rollo scende in campo da candidato sindaco di Cascina per le amministrative 2026. Capo gestione finanziaria dell’Esercito italiano, è stato assessore con deleghe strategiche al bilancio, patrimonio, società partecipate e fiscalità della prima giunta Ceccardi, quindi vicesindaco e sindaco reggente dal 2016 al 2020. Dal 2020 a oggi è consigliere comunale per la lista, Valori e Impegno Civico. "La mia candidatura nasce dalla convinzione che libertà, democrazia e partecipazione siano la vera forza della nostra comunità – dice Rollo – e che la politica sia prima di tutto servizio e responsabilità verso i cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

