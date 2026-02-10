Federica Cassol, la fondista valdostana che si prepara a debuttare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è cresciuta tra le montagne di Sarre. La passione per lo sci di fondo le è stata trasmessa in famiglia, e adesso punta a portare a casa il miglior risultato possibile. La sua strada, fatta di allenamenti intensi e sogni di gloria, la porta dalle piste di casa alle grandi gare internazionali.

Le Olimpiadi sono il coronamento di un sogno e lo sci è una questione di famiglia. Federica Cassol, fondista valdostana che farà il suo debutto a Milano-Cortina 2026, è cresciuta a Sarre, in Valle d'Aosta, e il suo ambiente naturale è la montagna. Papà Fiorenzo e mamma Cristiana la introducono allo sci fin da piccola: a soli sei anni è già in pista, pronta a scoprire il brivido della neve e la sfida delle prime curve. Oggi Federica fa parte della squadra italiana di sprint femminile, insieme a Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz e Nicole Monsorno.

© Iodonna.it - Dalla Valle d’Aosta alle piste olimpiche, il percorso di Federica Cassol nello sci di fondo sprint femminile

A Davos si apre la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo con la team sprint femminile.

La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2026 si aggiorna con Diggins al comando e Cassol che si distingue nella sprint.

