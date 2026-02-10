Bad Bunny tiene nascosta la sua vita privata. Dopo aver condiviso momenti con Gabriela Berlangieri, il cantante porta avanti una relazione con Kendall Jenner, senza mai confermarlo ufficialmente. L’artista mantiene il segreto sulla sua sfera personale, lasciando i fan a speculare sui suoi rapporti sentimentali.

È l’uomo più desiderato e acclamato del momento, ma se di Bad Bunny tanto si sa dal punto di vista della musica e dell’impegno nel celebrare la cultura latina, poco o nulla è invece ufficiale sulla sua vita privata e su una eventuale fidanzata. Il rapper portoricano, vincitore di un Grammy per l’Album dell’anno e star dell’ halftime show del Super Bowl, è da sempre molto riservato e poco incline a condividere stralci della sua sfera più intima. Chi è la fidanzata di Bad Bunny? Le sue storie più importanti. Ciò che di ufficiale si sa oggi è che prima degli stadi pieni e dei Grammy, Benito Antonio Martínez Ocasio ha vissuto una relazione lunga e significativa con Carliz De La Cruz Hernández, conosciuta all’Università di Porto Rico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalla storia d'amore con Gabriela Berlangieri alla relazione con Kendall Jenner: l'artista del momento, oltre la musica

