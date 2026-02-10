Dalla natura ai borghi d’incanto | Così la regione è protagonista

La Regione Marche si presenta alla fiera di Milano con uno stand completamente rinnovato. Da oggi fino a giovedì, i visitatori possono scoprire le bellezze dei borghi d’incanto e della natura che caratterizzano il territorio. La promozione è curata dall’Atim, l’agenzia che si occupa di turismo e internazionalizzazione, e punta a mettere in mostra tutto ciò che rende unica questa regione.

La Regione Marche protagonista alla Bit di Milano – da oggi a giovedì – con uno stand del tutto rinnovato e curato da Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione), vetrina strategica per la promozione del territorio e degli operatori turistici regionali. Un ricco programma di incontri, presentazioni e degustazioni coinvolgerà istituzioni, enti locali e stakeholder del settore. La partecipazione conferma l’impegno di Regione e Atim nel rafforzare il posizionamento delle Marche sui mercati turistici nazionali e internazionali. Le Marche si racconteranno alla Bit-Borsa internazionale del turismo con una presenza coordinata da Atim, che cura uno spazio espositivo completamente rinnovato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla natura ai borghi d’incanto: "Così la regione è protagonista" Approfondimenti su Marche Bit Flora, l’incanto della natura. E la ceramica è poesia Entrare in Flora significa entrare in un mondo fatto di natura e arte. Dalla montagna fino alla costa, l’Epifania così accende i borghi L’Epifania, tradizionale momento di festa tra montagna e costa, rappresenta l’ultima occasione di convivialità prima del ritorno alla routine quotidiana. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Marche Bit Argomenti discussi: Dalla natura ai borghi d’incanto: Così la regione è protagonista; Cosa vedere e cosa fare in Calabria a Maggio; Passo dopo passo Tra i sentieri di pietra dei Borghi di Ponente; Viaggio nella provincia di Vibo Valentia, cuore di una Calabria in trasformazione. Molto di noi hanno un hotel così già in natura: legna accatastata da anni, strato di foglie per terra che nessuno rimuove, erba oramai secca che nessuno taglia, i ricci delle castagne di questo autunno Ogni cosa è un probabile rifugio per i piccoli esseri facebook “Le bugie sono per natura così feconde, che una ne suole partorir cento” Il 6 febbraio 1793, a Parigi, ci lascia Carlo Goldoni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.