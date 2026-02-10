Dalla fuga dalle foibe all’accoglienza in Sicilia | Termini Imerese celebra l’abbraccio fraterno agli esuli istriani

Termini Imerese si prepara a ricordare le vittime delle foibe e a celebrare l’accoglienza degli esuli istriani. La comunità locale si stringe intorno alle storie di chi è fuggito da Pola, Fiume e Zara per sfuggire alle persecuzioni degli jugoslavi, sotto il regime di Tito. La giornata sarà un momento di memoria e di solidarietà, con eventi che coinvolgono cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Da Pola, Fiume e Zara verso la Sicilia per scappare dalle persecuzioni degli jugoslavi agli ordini di Tito. «La città di Termini Imerese ricorda gli esuli istriani, fiumani e dalmati, accolti fraternamente in questo luogo durante gli anni tragici del secondo dopoguerra». Non a caso, sull’ ex Caserma La Masa è affissa questa lapide, che ci ricorda come la Sicilia sia stata terra d’accoglienza. Lo fu nel secondo dopo guerra, quando le conseguenze dell’esodo giuliano-dalmata si abbatterono su tutto il territorio nazionale. E continua a esserlo oggi, nel Giorno del ricordo, dedicato alle vittime delle foibe sul confine italo-jugoslavo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

