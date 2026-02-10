Dalla blusa romantica alla gonna impalpabile | ecco come trasformare il denim nella divisa da lavoro perfetta

Il sole di Aqaba fa da sfondo alla visita della Regina Rania, che ha scelto di indossare un look semplice e alla portata di tutti. Niente abiti da sera o tessuti costosi, ma un outfit di jeans e una blusa romantica, perfetti per mostrare come il denim possa diventare anche divisa da lavoro elegante. La Regina ha dimostrato ancora una volta di saper usare lo stile per comunicare vicinanza e modernità.

I l sole caldo di Aqaba illumina una nuova lezione di stile firmata Rania di Giordania. Lontana dai protocolli rigidi e dalle sete preziose, la Regina ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di elevare anche il materiale più “democratico” del mondo: il denim. In occasione dell’inaugurazione della 25ª sede dello Zaha Cultural Center, il suo look ha riscritto le regole dell’eleganza diplomatica contemporanea, confermandola icona di stile capace di unire praticità e regalità. Rania di Giordania best look. guarda le foto Rania di Giordania, il ritorno del “Denim diplomatico”. Per questa importante visita istituzionale, Rania di Giordania ha scelto un completo firmato Zimmermann. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla blusa romantica alla gonna impalpabile: ecco come trasformare il denim nella divisa da lavoro perfetta Approfondimenti su Rania Giordania Come abbinare la gonna a campana per valorizzare ogni silhouette e trasformare un grande classico in un capo attuale e sofisticato Scopri come abbinare la gonna a campana per valorizzare ogni silhouette. Dalla versione a tubino a quella svasata: ecco come abbinare la gonna a vita alta con stile, senza rinunciare al comfort La gonna a vita alta è un elemento versatile del guardaroba femminile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Eleganza ribelle: quando il rock incontra la leggerezza Questo outfit mixa la grinta del chiodo in pelle con la fluidità di una gonna lunga e una blusa romantica. Il contrasto perfetto per uno stile urban-chic, ideale dal giorno alla sera Suggerimenti Accesso - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.