Dal Parlamento ai territori | il consenso al centro del convegno Ti avevo detto no

Questa mattina, al Parlamento, si è aperto il dibattito sulla legge che modifica l’articolo 609-bis, dedicato al consenso. Il governo ha presentato il nuovo testo, che ora passa all’esame delle camere. Insieme a questo, si tiene anche un convegno intitolato “Ti avevo detto no”, che mette al centro il tema della tutela delle vittime e del rispetto delle scelte individuali. La discussione si annuncia calda, con posizioni diverse tra le forze politiche e le associazioni coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi, 10 febbraio, il testo di legge volto a modificare l'articolo 609-bis, relativo alla normativa sul "consenso", giunge in Aula per la sua discussione. Un passo molto discusso e molto contrastato verso una revisione delle politiche di protezione delle vittime di violenza. Fra tre giorni, questa questione cruciale sarà al centro del dibattito pubblico ad Avellino, dove la Senatrice Anna Bilotti, esponente del Movimento 5 Stelle, interverrà come ospite d'onore al convegno intitolato " Ti avevo detto no ". L'evento si terrà presso Avellino Scalo, in via Francesco Tedesco 646, Rione Ferrovia.

