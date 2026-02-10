Dal canile comunale al territorio | Rimini amplia il sistema di accoglienza dei cani

Il Comune di Rimini apre le porte ai cani abbandonati. Ha pubblicato un avviso per trovare associazioni e aziende che vogliano gestire il ricovero e l’assistenza degli animali nel territorio. L’obiettivo è migliorare il sistema di accoglienza partendo dal canile comunale e coinvolgere realtà esterne. La decisione mira a offrire un servizio più efficiente e a garantire un miglior benessere agli animali.

Il Comune di Rimini ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato a individuare operatori economici e soggetti del Terzo Settore interessati a collaborare con l'amministrazione per l'affidamento del servizio di custodia, ricovero e accudimento di cani. L'iniziativa nasce dalla volontà di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Rimini Cani Terracina, Sant’Antonio Abate al canile comunale: benedizione per cani e gatti in attesa di adozione Ieri a Terracina si è svolta la tradizionale benedizione degli animali presso il canile comunale in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Il "Canile va in città" trova nuove famiglie ai cani dei canili di Roma Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rimini Cani Argomenti discussi: Cercasi una famiglia per Maya; Il canile va in città: una mattina all'insegna dell'adozione responsabile; Cercasi una famiglia per Maya, al canile municipale da ottobre 2025; Quando la cura diventa incontro: gli anziani del Centro diurno Malpighi in visita al canile di Arezzo. Il Comune e la gestione del canile: Garantiamo 22.500 euro all’annoAnnalisa Buti, consigliera delegata al benessere animale, elenca le spese E in occasione del Green day ulteriore contributo con il ricavato di 1.500 euro. msn.com Canile di Santa Croce, le precisazioni del Comune: Oltre 22mila euro annui di contributiIn seguito al dibattito che si è acceso sulla gestione del canile sanitario di Santa Croce sull’Arno, la consigliera delegata al benessere animale ... gonews.it 02/02/26- Trovata BASSOTTA a pelo duro- RIMINI in Zona lungomare-Chip estero Per informazioni contattare il canile di Rimini 0541 730730 o inviare un messaggio WhatsApp al n 329 2255722. - facebook.com facebook

