Dal campo Azzurri concentrati Le ’vespe’ sono in buona salute Scontro difficile

Dopo la partita contro il Palermo, gli Azzurri sono tornati in campo con buona energia. La squadra si è allenata senza problemi e sembra in forma, ma ora conta poco il modo di giocare. Mister Dionisi ed Ebuehi hanno fatto capire chiaramente che l’obiettivo principale è vincere punti. La sfida di domenica si presenta difficile, e anche se la prestazione è stata buona, i tre punti sono l’unica cosa che conta davvero.

Ok la prestazione, ma come hanno sottolineato anche mister Dionisi ed Ebuehi nel dopo partita di Palermo, stavolta sarà necessario soprattutto portare a casa dei punti. Del resto gli azzurri hanno raccolto appena un pareggio nelle ultime quattro uscite e il vantaggio sulla zona play-out si è assottigliato a 6 lunghezze. Tuttavia, al di là dell'ultimo rocambolesco pari interno contro il Padova (da 3-1 a 3-3) quella che si presenterà domani sera alle 20 al Castellani Computer Gross Arena, sarà una Juve Stabia in salute reduce da 8 risultati utili consecutivi (4 vittorie ed altrettanti pari). Periodo nel quale le 'vespe' campane hanno raccolto il doppio dei punti messi in cassaforte dalla squadra di Dionisi (16 contro 8).

Narges Mohammadi ha ricevuto una nuova condanna in Iran.

Gasperini ha sottolineato l'importanza della partita contro lo Stoccarda, in programma all'Olimpico, in vista dello scontro diretto con il Milan in Champions League.

