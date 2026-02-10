Dal big air a moguls e aerials | tutto sul freestyle lo sport più spericolato di Milano Cortina 2026

La neve di Livigno si anima con le discipline freestyle, tra salti e acrobazie spericolate. Durante le Olimpiadi, gli atleti sfidano la paura e spingono al massimo velocità e tecnica. Le giornate sono piene di adrenalina, spettacolo e qualche brivido che lascia il pubblico senza fiato.

(Adnkronos) – Adrenalina, velocità, tecnica, tanto spettacolo. E a volte, qualche brivido di paura. A Livigno, durante le Olimpiadi, le giornate passano così. Soprattutto se si butta un occhio alle gare di sci acrobatico (o freestyle), che si appresta a regalare alcune delle cartoline più belle a Milano Cortina 2026. Uno sport freschissimo, che ha.

