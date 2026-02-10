Dal 18 febbraio Philo-diffusione Itinerari filosofici per la città

A partire dal 18 febbraio, torna a Parma la rassegna “Philo-diffusione. Itinerari filosofici per la città”. L’iniziativa, organizzata dall’Università di Parma, coinvolge diversi incontri su temi filosofici e vuole portare la filosofia tra la gente. Gli appuntamenti si terranno nel centro della città e sono aperti a tutti, studenti e cittadini, che vogliono approfondire questioni di attualità e pensiero. La prima tappa si svolgerà tra le aule universitarie e si concentrerà sui grandi temi della filosofia moderna.

