Dal 18 febbraio Philo-diffusione Itinerari filosofici per la città
A partire dal 18 febbraio, torna a Parma la rassegna “Philo-diffusione. Itinerari filosofici per la città”. L’iniziativa, organizzata dall’Università di Parma, coinvolge diversi incontri su temi filosofici e vuole portare la filosofia tra la gente. Gli appuntamenti si terranno nel centro della città e sono aperti a tutti, studenti e cittadini, che vogliono approfondire questioni di attualità e pensiero. La prima tappa si svolgerà tra le aule universitarie e si concentrerà sui grandi temi della filosofia moderna.
Dal 18 febbraio torna a Parma Philo-diffusione. Itinerari filosofici per la città, rassegna d’incontri su diverse tematiche filosofiche organizzata dall’Università di Parma (Unità di Filosofia del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali) in collaborazione con la.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Philo diffusione Parma
Ambiente e didattica innovativa a Palermo: dal 4 al 6 febbraio eventi gratuiti per le scuole e presentazione dei nuovi itinerari naturali
Palermo si prepara a tre giorni di eventi dedicati all’ambiente e alla didattica innovativa.
"San Valentino 2026", dal 12 al 18 febbraio la mostra alla Melograno Art Gallery
La Melograno Art Gallery apre le porte alla mostra “San Valentino 2026” dal 12 al 18 febbraio.
Ultime notizie su Philo diffusione Parma
Argomenti discussi: Fwd: Rottamazione quinquies: un’opportunità per imprese e contribuenti lucani; ‘Sguardi sul Contemporaneo 1’ al Café Philo.
'Juventus. Primo amore' al cinema dal 16 al 18 febbraio, online il trailerA dieci anni dallo straordinario successo di Bianconeri. Juventus Story, che nel 2016 ha portato nelle sale oltre 100.000 persone, solo il 16, 17, 18 febbraio arriverà al cinema come evento speciale ... ansa.it
Juventus - Primo Amore, dal 16 al 18 febbraio al cinemaUn docufilm sul decennio d'oro della Juventus (1975-1985), tra trionfi storici e tragedie come l'Heysel, sullo sfondo dell'Italia segnata da tensioni e cambiamenti. Nel decennio che va dal 1975 al ... mymovies.it
Napoli. ‘Sguardi sul Contemporaneo 1’: venerdì al ‘Café Philo’ si presenta il libro di Maurizio Vitiello Al “Café Philo” di “Casa Felerico”, Via Mezzocannone n. 143, Napoli, sarà presentato, venerdì 6 febbraio 2026, ore 18.00, il libro di Maurizio Vitiello “Sguardi s - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.