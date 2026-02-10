Dagli assalti No Tav agli scontri di Milano Un filo rosso lega Cospito Ilaria Salis e chi mette le bombe per piegare lo Stato

Gli scontri di Milano si intrecciano con attentati e sabotaggi che coinvolgono ambienti anarchici e No Tav. Le indagini collegano Ilaria Salis e altri soggetti a un filo rosso di violenza e disordini che si ripetono da anni. La procura ha ricostruito come alcuni sabotaggi, tra Pesaro e Bologna, siano collegati alle stesse reti e persone che, secondo le carte, avrebbero tentato di pianificare attentati. Tra le figure indagate spicca l’europarlamentare Salis, che già nel 2014 era stata segnalata come

Tutto quadra. I sabotaggi di Pesaro e Bologna corrono ad alta velocità sullo stesso binario ferroviario e giudiziario che da anni passa e ripassa dalle stesse stazioni (No Tav, Askatasuna, anarchici, ora "esperti del disordine") e che tra infinite carte giudiziarie vedono peraltro anche spuntare un soggetto "particolarmente impegnato": l'attuale europarlamentare Ilaria Salis, indicata già nel 2014 dall'Antiterrorismo di Milano come "raccordo" tra detenuti e complici nello stesso periodo in cui viveva nella casa occupata dell'Aler di via Borsi, questo mentre un soggetto non chiaramente identificato, sempre secondo il documento, avrebbe fornito dei locali "per confezionare parti di ordigni destinati a un attentato programmato" ma non è detto, appunto, che si tratti di lei, per quanto la Digos annoti che la Salis stava comunque per trasferirsi in "un nuovo monolocale con giardino appartamento dell'Aler", a ridosso del Corvetto, una "nuova occupazione".

