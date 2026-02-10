Dacia Sandero regina d’Europa e d’Italia Numeri che valgono un record

La Dacia Sandero si conferma la regina delle vendite in Europa e in Italia. Per il secondo anno di fila è l’auto più venduta tra i privati, e i numeri continuano a salire. In Italia, lo scorso anno sono state consegnate quasi 50 mila unità, un record che dimostra quanto questa vettura piaccia agli automobilisti.

Il successo continua. Per il secondo anno di fila è l' auto più venduta d'Europa e lo è da sette ai privati, ma la Dacia Sandero è amatissima anche in Italia, dove lo scorso anno è stata consegnata in 49.376 esemplari. Si tratta di un numero che la colloca al secondo posto assoluto fra i modelli più acquistati dagli italiani. Da sola vale oltre la metà dei volumi del marchio nel Belpaese e rappresenta quasi il 27% delle immatricolazioni dell'intero gruppo Renault, il terzo in Italia (poco meno di 185.000 unità, di cui 97.198 a marchio Dacia, che ha una quota di mercato del 5,7%). Quasi inevitabilmente è anche l' auto straniera più venduta lungo lo Stivale.

