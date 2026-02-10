La regione Emilia-Romagna si prepara a portare a Bit Milano un calendario ricco di eventi sportivi per il 2026. Quest’anno, tra le gare di Superbike e Moto GP, la Coppa Davis e le maratone, il territorio ha dimostrato di saper attirare numeri importanti. Secondo una ricerca SGplus, gli eventi dello scorso anno hanno portato in totale 3,3 milioni di presenze, tra turisti e appassionati provenienti anche dai circuiti della Motor Valley. Questi appuntamenti hanno generato un impatto economico di oltre 530 milioni di euro, con un indotto

© Quotidiano.net - Da Superbike e Moto Gp alla Coppa Davis. Un anno di grande sport. Progetto per le maratone

