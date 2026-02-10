È iniziata ieri la prima edizione del Jazz Open, un evento che porta musica dal cuore della Germania fino a Modena. Durante l’estate, la città si trasforma in un grande palco all’aperto, dove artisti di fama internazionale si esibiscono sotto le stelle. La gente si raduna per ascoltare, ballare e scoprire nuovi suoni, mentre il cielo sereno invita a vivere ogni concerto con entusiasmo e spensieratezza.

Open, aperto, come un palcoscenico sotto il cielo d’estate. Open come la libertà di esplorare nuovi generi e di creare affascinanti contaminazioni. Open come note capaci di abbattere barriere e attraversare i mondi e le generazioni. Si affaccia al panorama dei principali festival internazionali la prima edizione di ’Jazz Open Modena’ che dal 13 al 18 luglio porterà sotto la Ghirlandina alcuni fra i più ammirati protagonisti della musica, da Diana Krall a Moby fino al ‘nostro’ Luca Carboni. Quella di Modena è infatti una ‘costola’ del famoso festival tedesco che si tiene da trent’anni a Stoccarda, con la direzione artistica di Jurgen Schlensog e uno slogan, ’Jazz & beyond’, ovvero uno sguardo ‘open’ verso tutte le tendenze musicali: nelle varie edizioni sul palco tedesco si sono avvicendati tutti i big, e quest’anno ci saranno anche Katy Perry, Jamiroquai e Lenny Kravitz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Stoccarda a Modena. Un’estate di stelle con il primo ’Jazz Open’

Approfondimenti su Stoccarda Modena

Il Jazz Open Modena Festival si prepara a conquistare il cuore della città, portando sul palco artisti di fama internazionale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Stoccarda Modena

Argomenti discussi: Da Stoccarda a Modena. Un’estate di stelle con il primo ’Jazz Open’; JAZZ OPEN MODENA 2026 DAL 13 AL 18 LUGLIO; Jazz Open Modena; C’è anche Luca Carboni tra i protagonisti del JAZZ OPEN Modena.

Da Stoccarda a Modena. Un’estate di stelle con il primo ’Jazz Open’’Figlio’ del celebre festival tedesco porterà star internazionali. Ad accendere la prima serata saranno Diana Krall e Gregory Porter . ilrestodelcarlino.it

Cape Town to Melbourne All Stops Tour | 2nd part Non si può tornare in Nuova Zelanda senza uno stop a Picton, dal grande Peter Schoni, straordinario "agitatore" musicale e fondatore dell'Open Ear Jazz Festival. Il 3 marzo ci sarò! Sono partic facebook

Luca Carboni, Parov Stelar e Meute sono le star che si aggiungono a quelle già annunciate nelle scorse settimane – Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre – per completare la programmazione di JAZZ OPEN #Mode x.com