Da quando è nato il loro secondo bambino, la coppia ha iniziato a discutere più spesso. La nascita di un nuovo membro in famiglia ha portato tensione tra loro, rendendo difficile comunicare senza scontri. La donna racconta che le liti sono diventate frequenti e che spesso il marito si chiude in sé stesso, complicando ulteriormente la situazione.

Salve dottoressa, dopo la nascita del mio secondo figlio, il rapporto con mio marito è cambiato profondamente. Lui si è buttato ancora di più nel lavoro e io mi sento sola e arrabbiata. Non riusciamo più a comunicare senza litigare: non era successo alla nascita del primo, che non aveva generato nessuno scossone troppo difficile da superare. Non so davvero se questa sia una crisi passeggera (il bimbo ora 10 mesi) e non so se dovremmo chiedere aiuto. È comune che il secondo figlio mandi in tilt gli equilibri familiari? L'articolo “Da quando è nato il nostro secondo bimbo, io e mio marito litighiamo sempre. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

