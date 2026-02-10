Da quando è nato il nostro secondo bimbo io e mio marito litighiamo sempre…
Da quando è nato il loro secondo bambino, la coppia ha iniziato a discutere più spesso. La nascita di un nuovo membro in famiglia ha portato tensione tra loro, rendendo difficile comunicare senza scontri. La donna racconta che le liti sono diventate frequenti e che spesso il marito si chiude in sé stesso, complicando ulteriormente la situazione.
Salve dottoressa, dopo la nascita del mio secondo figlio, il rapporto con mio marito è cambiato profondamente. Lui si è buttato ancora di più nel lavoro e io mi sento sola e arrabbiata. Non riusciamo più a comunicare senza litigare: non era successo alla nascita del primo, che non aveva generato nessuno scossone troppo difficile da superare. Non so davvero se questa sia una crisi passeggera (il bimbo ora 10 mesi) e non so se dovremmo chiedere aiuto. È comune che il secondo figlio mandi in tilt gli equilibri familiari? L'articolo “Da quando è nato il nostro secondo bimbo, io e mio marito litighiamo sempre. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
EP01-06: Lady asked comatose fiancé's twin brother to be her substitute lover | Be Your Knight
Argomenti discussi: Noemi C. vola da Taranto a Manhattan con le parole. E svela per la prima volta la sua identità; Volti italiani, 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza; Un Bobdominator di nome Francesco; Nulla è sacro sulle tavole di Zurigo.
Droni russi in Polonia, quanto è costata l'operazione alla Nato: i missili degli F-35 per abbattere gli economici Gerbera russiLa Nato era davvero preparata a difendersi da droni russi sul proprio territorio? E quanto grande è stata la spesa per abbatterli? Sono gli interrogativi su cui si interrogano analisti ed esperti. ilmessaggero.it
Silvia aveva 16 anni, nell’anno in cui è nato il nostro giornale, d. E decise di fuggire dal campus estivo per andare a Stevenage per compiere un destino: incontrare il frontman degli Oasis. - facebook.com facebook