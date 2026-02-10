Da Perignano al sogno olimpico | Edra protagonista nel progetto di Casa Italia Milano-Cortina 2026

Da Perignano a Milano, Edra si prende la scena nel progetto Casa Italia per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. L’azienda toscana, conosciuta per i suoi arredi di qualità, ha ottenuto un ruolo di rilievo nel allestimento degli spazi dedicati alla promozione dell’identità italiana a Milano e Cortina. Il suo nome si aggiunge così alle eccellenze che rappresentano l’Italia in questa grande vetrina internazionale.

In occasione dei 25° Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Casa Italia si conferma come il luogo simbolo dell’eccellenza italiana, uno spazio di incontro tra cultura, visione e valori olimpici. Un progetto del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano che interpreta e racconta.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

