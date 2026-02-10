Da Perignano al sogno olimpico | Edra protagonista nel progetto di Casa Italia Milano-Cortina 2026
Da Perignano a Milano, Edra si prende la scena nel progetto Casa Italia per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. L’azienda toscana, conosciuta per i suoi arredi di qualità, ha ottenuto un ruolo di rilievo nel allestimento degli spazi dedicati alla promozione dell’identità italiana a Milano e Cortina. Il suo nome si aggiunge così alle eccellenze che rappresentano l’Italia in questa grande vetrina internazionale.
In occasione dei 25° Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Casa Italia si conferma come il luogo simbolo dell’eccellenza italiana, uno spazio di incontro tra cultura, visione e valori olimpici. Un progetto del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano che interpreta e racconta.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Perignano Milano Cortina
Coventry ospita villaggio olimpico con atleti coinvolti nel progetto di Milano-Cortina 2026
Coventry si prepara ad accogliere il villaggio olimpico per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
Tedofora a sorpresa, da Bovisio a Milano-Cortina 2026. Elena Fossati realizza il suo sogno olimpico: “Al fianco dei giovani e dei disabili”
LaPresse. . Alberto Tomba a Casa Italia: "Io e Deborah abbiamo acceso questa Olimpiade". Poi la verità su Goggia "Tutti scrivono delle vittorie, invece il gossip piace di più". Tomba chiarisce lo scambio di battute con Sofia Goggia dopo il bronzo: "Ho detto 'cari - facebook.com facebook
A Casa Italia alle #Olimpiadi di #MilanoCortina per lanciare la doppia puntata di venerdì 13 febbraio di #Radix su Trieste e Casale Monferrato che vedrà tra gli ospiti un’atleta italiana che si gioca il podio in questi giorni nello skeleton, Valentina Margaglio x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.