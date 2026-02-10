Domani sera, in libreria, due narratori italiani parleranno del ruolo delle fiabe nel mondo moderno. Serafin e Fornara discuteranno di come le storie, da Narnia alle guerre stellari, abbiano plasmato l’immaginario collettivo. Presenteranno anche il nuovo libro sul Silmarillion di Tolkien, dove si ripercorrono le origini e l’evoluzione del suo universo fantastico.

Con il Silmarillion si torna indietro, tramite una sorta di lavoro saggistico: il libro raccoglie le riflessioni di Tolkien su come si sia giunti alla terza era del mondo da lui immaginato. La scrittura è sempre più ardua, ponendosi dunque a un livello di difficoltà superiore a quello de Il signore degli anelli, già più farraginoso de Lo Hobbit. È però un testo interessante, perché toglie ogni dubbio circa l’origine mitologico-sacra della saga tolkieniana, facendo esplicito riferimento a un Dio e ai suoi angeli, o comunque a un pantheon di divinità. È proprio una figura luciferina, MelkorMorgoth, a distaccarsi dal canto sacro con una melodia tutta sua, e a venire precipitato nella Terra di Mezzo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da Narnia alle guerre stellari. Serafin e Fornara raccontano la funzione delle fiabe

Approfondimenti su Narnia Guerre Stellari

La Russia avrebbe intercettato le comunicazioni di una dozzina di satelliti europei, secondo alcuni funzionari della sicurezza sentiti dal Financial Times.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Narnia Guerre Stellari

Argomenti discussi: DA NARNIA ALLE GUERRE STELLARI, di Claudio Mattia Serafin; PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO – Season 2, recensione.

Da Narnia alle guerre stellari. Serafin e Fornara raccontano la funzione delle fiabeCon il Silmarillion si torna indietro, tramite una sorta di lavoro saggistico: il libro raccoglie le riflessioni di Tolkien su come si sia giunti alla terza era del mondo da lui immaginato. La scrittu ... formiche.net

IN USCITA OGGI Da Narnia alle Guerre Stellari La funzione terapeutica delle fiabe moderne Pagine: 320 Edito: LINEA edizioni Prezzo: 18 euro Negli ultimi cinquant'anni, grazie ad autori quali J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, J. K. Rowling e George Lucas, il fanta - facebook.com facebook