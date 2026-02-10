Da Lecco e Bergamo arriva una prima soluzione per gli studenti fuori sede. Le case popolari dell’Aler vengono riconvertite per offrire alloggi a chi studia lontano da casa. Le strutture vengono riqualificate per creare spazi dove gli studenti possano dormire, studiare e cucinare. La novità punta a rispondere alla carenza di posti letto e a favorire la vita universitaria nelle due città.

Case popolari da riqualificare per metterle a disposizione degli studenti universitari. Gli studenti fuori sede non hanno un posto dove alloggiare, prepararsi da mangiare, dormire, vivere. Succede sia a Lecco, sia a Bergamo. Gli appartamenti e le stanze in affitto sono dei buchi, ma costano uno sproposito: a Lecco per un monolocale da 25 metri quadri, dove il letto è su un soppalco di fortuna a vista, sopra il divano e attaccato alla cucina economica per cucinare, a cui si accede tramite una ripida scala a pioli, ci vogliono 550 euro al mese; per una mansarda poco più grande dove non si riesce quasi a stare in piedi, almeno 680 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Lecco e Bergamo una prima risposta: case Aler riconvertite

Nella giornata di martedì 16 dicembre, le forze dell'ordine hanno eseguito un maxi blitz a Milano, portando allo sgombero di 19 appartamenti gestiti da Aler tra via Quarti e zone limitrofe.

La provincia di Sondrio si prepara a rinnovare 252 appartamenti grazie a un investimento di circa 24,2 milioni di euro.

