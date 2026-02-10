Da Lecco e Bergamo una prima risposta | case Aler riconvertite
Da Lecco e Bergamo arriva una prima soluzione per gli studenti fuori sede. Le case popolari dell’Aler vengono riconvertite per offrire alloggi a chi studia lontano da casa. Le strutture vengono riqualificate per creare spazi dove gli studenti possano dormire, studiare e cucinare. La novità punta a rispondere alla carenza di posti letto e a favorire la vita universitaria nelle due città.
Case popolari da riqualificare per metterle a disposizione degli studenti universitari. Gli studenti fuori sede non hanno un posto dove alloggiare, prepararsi da mangiare, dormire, vivere. Succede sia a Lecco, sia a Bergamo. Gli appartamenti e le stanze in affitto sono dei buchi, ma costano uno sproposito: a Lecco per un monolocale da 25 metri quadri, dove il letto è su un soppalco di fortuna a vista, sopra il divano e attaccato alla cucina economica per cucinare, a cui si accede tramite una ripida scala a pioli, ci vogliono 550 euro al mese; per una mansarda poco più grande dove non si riesce quasi a stare in piedi, almeno 680 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Lecco Bergamo
Maxi blitz nelle case Aler: sgomberati 19 appartamenti a Milano
Nella giornata di martedì 16 dicembre, le forze dell'ordine hanno eseguito un maxi blitz a Milano, portando allo sgombero di 19 appartamenti gestiti da Aler tra via Quarti e zone limitrofe.
Case Aler più calde con 24 milioni di euro
La provincia di Sondrio si prepara a rinnovare 252 appartamenti grazie a un investimento di circa 24,2 milioni di euro.
Ultime notizie su Lecco Bergamo
Argomenti discussi: Da Lecco e Bergamo una prima risposta: case Aler riconvertite; Lecco-Bergamo senza pace, aumentano tempi e costi; Fiamma Olimpica a Lecco: dove passa, orari, strade chiuse e programma completo della tappa 56; Educazione ambientale, i risultati del bando 2025 di Regione Lombardia.
ALER BERGAMO LECCO SONDRIO, ASSESSORE FRANCO: OLTRE 167 MILIONI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 1.144 ALLOGGI E RIDURRE LE BOLLETTE AGLI INQUILINI(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2026 – Migliorare la qualità e il comfort delle abitazioni, riducendo strutturalmente i consumi dell’energia con un risparmio concreto sulle bollette per tutti ... mi-lorenteggio.com
REGIONE LOMBARDIA * : «EDUCAZIONE AMBIENTALE, PUBBLICATI I RISULTATI DEL BANDO 2025 DI REGIONE: FINO A 5.000 EURO PER PROGETTI NELLE PROVINCE DI BERGAMO ...Sono stati pubblicati sulla piattaforma 'Bandi e Servizi' i risultati della quinta edizione del bando di Regione Lombardia 'Proposte di educazione ambientale ... agenziagiornalisticaopinione.it
Lecco-Bergamo senza pace, aumentano tempi e costi Tunnel tra Chiuso e Calolzio Si allunga di un mese il termine per la presentazione delle candidature per il progetto. Certificato anche un incremento di 535mila euro della spesa prevista per l’incarico, che facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.