Da Federico a Giovanni Fano capitale di Caduta Libera

Fano si trasforma in una vera e propria arena televisiva. Da Federico a Giovanni, i cittadini si sono radunati davanti alla tv, tifando con passione. La città si è accesa di entusiasmo e curiosità, aspettando di scoprire chi avrebbe vinto a Caduta Libera. Tutti in attesa, tra emozione e suspense, mentre lo studio si riempie di voci e commenti.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 10 febbraio 2026 - C’è una città che, in queste settimane, davanti alla televisione ha tifato con una costanza quasi sospetta. Fano, che sera dopo sera si è ritrovata protagonista di Caduta Libera, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Max Giusti. E non per caso. L’ultima gioia in ordine di tempo porta il nome di Giovanni, 33 anni, impiegato commerciale, fanese doc. Lunedì 9 febbraio ha firmato una puntata da incorniciare, superando una dopo l’altra le sfide con gli altri concorrenti fino ad arrivare, ancora una volta, al momento più atteso e più temuto: il “Sei Vincente”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Federico a Giovanni, Fano capitale di Caduta Libera Approfondimenti su Fano Caduta Libera Canale 5, torna “Caduta Libera”. Al timone Max Giusti accompagnato da un ex di Amici "Capitale europea della cultura, tocca a Fano" Fano si affaccia con decisione nel panorama culturale europeo, riconquistando il suo ruolo di protagonista. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fano Caduta Libera Argomenti discussi: Latella trema nell’apocalisse testoriana; ANGELA BARALDI | PROSEGUE IN PUGLIA IL NUOVO TOUR 3021 LIVE 2026; Il Decameroncino di Federico II, presentato il nuovo podcast degli studenti di 15 scuole superiori di Napoli; L'incredibile impresa del pulpito di Giovanni Pisano: com'è la mostra di Pisa. Federico Cesari: «Giovanni Pascoli è moderno. Ispira i giovani d'oggi a respingere la fame di ego che caratterizza la nostra epoca»La vita, la poesia, le inquietudini e i fantasmi di Pascoli approdano il 13 gennaio su Rai 1 in prima serata con il film Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, firmato da Giuseppe Piccioni ... vanityfair.it Pierre Wolnik, morto il campione del mondo di caduta libera. Si è lanciato sul Monte Bianco ma il paracadute non si è aperto - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.