Da cheap a lussuosa | come la pelliccia orgogliosamente fake è diventata il capo chiave dell’inverno E come sceglierla al meglio

Da accessorio di basso livello a must dell’inverno, la pelliccia sintetica si fa strada tra le scelte di stile di molti. Le faux fur, un tempo considerate poco più di un’alternativa economica, ora dominano le vetrine e le passerelle. Sempre più persone optano per questa versione “orgogliosamente fake” senza preoccuparsi troppo di etica o ambiente. La domanda che molti si pongono è come scegliere quella giusta, tra modelli, materiali e prezzi.

L'eco pelliccia, stagione dopo stagione, si sta affermando come scelta progettuale e stilistica, destinata a prevalere non per mancanza di opzioni, ma per eccesso di possibilità. Certo anche i perentori divieti che arrivano dalle grandi settimane della moda hanno aiutato a tracciare una direzione chiara: dopo Londra e le capitali del Nord Europa, infatti, anche New York ha deciso di bannare la pelliccia animale dalle sfilate ufficiali a partire dal 2026 e le prossime passerelle alle porte saranno le ultime di una lunga e travagliata era. Una decisione che, più che segnare una fine, sancisce un cambio di linguaggio, con i designer che non stanno rinunciando a un materiale iconico, ma lo stanno riscrivendo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Approfondimenti su Pellicce Fake

