da cartesio a vasco ecco i superinnovatori

Una scuola di pensatori e artisti, da Cartesio a Vasco, si sfoglia nel nuovo libro. Si scopre che Einstein, nonostante il titolo, non si isolò mai davvero, anche se spesso si immagina il contrario. La sua figura si intreccia con quella di altri innovatori che hanno cambiato il modo di pensare e di creare, ma lui preferiva sempre la strada della scoperta personale.

Cominciamo col dire che, nonostante il titolo del libro di cui qui si tratta possa indurre in errore, Albert Einestein, in vita sua mai e per sempre si acquartierò tra le stesse quattro mura. Al contrario, di dimore ne abitò quattordici. L’abitazione del Nobel per la fisica di cui parla il saggio A casa di Einestein, (Piemme, 192 pp, 18,90 euro) di Daniele Manca e Gianmarco Verona, più che un luogo fisico è uno spazio mentale, un tempio in cui si innova e in cui scoperte scientifiche, fermento tecnologico e voglia di cambiamento chiedono una direzione, un ubi consistam cui affidare la propria mission. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

