Curling l’Italia torna sul podio | bronzo olimpico per Constantini e Mosaner

L’Italia torna sul podio olimpico a Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il bronzo nel doppio misto di curling. Il pubblico allo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina si alza in piedi per festeggiare una medaglia che mancava da tempo. È un risultato storico per gli atleti e per l’intero movimento italiano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’altra medaglia per l’Italia a Milano Cortina 2026. Il pubblico dello Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si alza in piedi per celebrare un nuovo risultato storico: Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling. Per la squadra azzurra è l’undicesimo podio complessivo di queste Olimpiadi invernali, a conferma di una spedizione di altissimo livello. La rivincita dopo la semifinale. Dopo la delusione della semifinale persa contro gli Stati Uniti, la coppia italiana riesce a reagire nel modo migliore. Nella finale per il terzo posto contro la Gran Bretagna, il match resta a lungo in equilibrio, ma gli azzurri dimostrano grande lucidità nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Curling, l’Italia torna sul podio: bronzo olimpico per Constantini e Mosaner Approfondimenti su Cortina d Ampezzo Curling, bronzo olimpico per l’Italia: Constantini e Mosaner ancora sul podio a Milano-Cortina L’Italia conquista il bronzo nel curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Olimpiadi Milano-Cortina, l’Italia del curling torna sul podio: bronzo per Constantini-Mosaner L’Italia del curling torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ora è vera ITALIA! COSTANTINI e MOSANER sconfiggono 7-3 l'Estonia | HIGHLIGHTS |#MilanoCortina2026 Ultime notizie su Cortina d Ampezzo Argomenti discussi: Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia avanza alle semifinali del torneo di doppio misto; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; L'Italia alza la voce! Mosaner fenomenale, Svizzera travolta 12-4; Milano Cortina, la diretta: Italia-Usa 8-9, sfuma il sogno del bis olimpico. Il programma. Olimpiadi Milano-Cortina, l’Italia del curling torna sul podio: bronzo per Constantini-MosanerUndicesima medaglia per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo l’oro conquistato quattro anni fa, la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania ... thesocialpost.it Olimpiadi: bronzo e oro per l’Italia nel curling e nello short trackMILANO/CORTINA - Il medagliere italiano torna a muoversi dopo un giorno di pausa. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Thomas Nadalini hanno ... radiogold.it TUTTI QUANTI VOGLION… … fare il curling! Ci avete fatto appassionare. Ci avete fatto urlare a squarciagola. Ci avete tenuti incollati allo schermo. STEFY E AMOS: GRAZIE #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina - facebook.com facebook Constantini-Mosaner magnifici: l' #Italia conquista il bronzo nel curling, Gran Bretagna battuta 5-3! x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.