Curling Constantini-Mosaner di bronzo | l' ultima stone e l' abbraccio

Dopo aver vinto l’oro nel 2022, Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il bronzo nel doppio misto del curling. Nella finale per il terzo posto, l’Italia batte la Gran Bretagna 5-3 e sale sul podio. Le due atlete hanno stretto l’abbraccio dopo la vittoria, chiudendo così un’altra giornata di successi per lo sport italiano.

L’Italia conquista il bronzo nel curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

L’Italia del curling torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

