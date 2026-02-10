Curiosità la Regione Campania alla fiera del vino di Parigi

La Regione Campania si presenta a Wine Paris, una delle fiere più importanti nel settore del vino. La partecipazione mira a mettere in mostra le eccellenze della regione e a trovare nuovi sbocchi sul mercato internazionale. Sono numerosi i produttori campani che si sono già presentati con le loro etichette, sperando di conquistare l’attenzione di importatori e appassionati stranieri. La fiera, in corso a Parigi, attira visitatori da tutto il mondo e rappresenta un’occasione di rilancio per il settore vitivinicolo campano.

La Regione Campania partecipa a Wine Paris, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore vitivinicolo. L'evento, in programma a Parigi dal 9 all'11 febbraio, offre un'occasione fondamentale per promuovere i vini campani e rafforzarne la presenza sui mercati esteri. Si tratta della prima grande fiera internazionale in cui l'ATI di tre consorzi vitivinicoli campani – Sannio, Vitica e Salerno – lavora insieme su un progetto comune di promozione, e ha accesso a importanti finanziamenti europei. La collettiva campana al Wine Paris include naturalmente anche molte cantine delle altre province campane, per un approccio che valorizza la ricchezza e la varietà di tutte le nostre produzioni.

