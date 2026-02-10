Cuori connessi compie dieci anni | oltre 240 mila studenti per il Safer Internet Day

Oggi Unieuro e la Polizia di Stato hanno festeggiato i dieci anni di “Cuori connessi”. In tutto, più di 240 mila studenti hanno partecipato alle iniziative per promuovere un uso più sicuro e consapevole di Internet. La giornata mondiale dedicata alla sicurezza online, il Safer Internet Day, si è trasformata in un’occasione per rafforzare l’impegno contro il cyberbullismo e sensibilizzare i giovani sui rischi del web.

Dieci anni di impegno contro il cyberbullismo e per un uso più consapevole della rete. È questo il traguardo celebrato questa mattina da Unieuro e Polizia di Stato con il progetto "Cuori connessi", in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza online.

