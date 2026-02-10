Cuore inutilizzabile perché trasportato male l'ipotesi | il trapianto al bimbo effettuato lo stesso

Un bambino di 2 anni ha ricevuto comunque il trapianto di cuore all’ospedale Monaldi, nonostante le ipotesi che il cuore fosse inutilizzabile. Il cuore è stato trasportato in modo sbagliato e avrebbe dovuto essere scartato, ma i medici hanno deciso di procedere comunque. La vicenda ha aperto un acceso dibattito sulla gestione dei trapianti e sulle procedure di sicurezza.

Spunta l'ipotesi che il trapianto al bimbo di 2 anni sia stato eseguito ugualmente all'ospedale Monaldi, nonostante il cuore, a causa del trasporto errato, fosse inutilizzabile. Cuore espiantato inutilizzabile: dubbi sull'intervento al Monaldi. Proseguono gli accertamenti sull'episodio. Il legale della famiglia chiede chiarimenti su quanto avvenuto in sala operatoria al Monaldi. Il bambino è in attesa di un nuovo organo. L'indagine già aperta dalla Procura di Napoli dovrà fare chiarezza su un ulteriore aspetto della vicenda del cuore da trapiantare diventato inutilizzabile a causa di un errore di conservazione.

