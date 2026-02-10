Questa sera Bergamo si prepara ad affrontare una partita decisiva contro Honda Cuneo Granda Volley. Il direttore sportivo Bertini conferma che la squadra sta lavorando duro e si sente sulla strada giusta per chiudere bene la stagione. Ora, il match rappresenta un passo importante verso il finale di campionato.

Un nuovo ostacolo si presenta lungo il percorso verso la chiusura della Regular Season: Bergamo deve misurarsi con Honda Cuneo Granda Volley in un incontro cruciale di metà settimana. Mercoledì 11 febbraio alle 19.30, le due formazioni scenderanno in campo con l’obiettivo di consolidare posizioni in classifica e confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite. La sfida contrappone due organici motivati, con la volontà di dare continuità a una stagione finora equilibrata. La vittoria contro Monviso è stata descritta come bella e importante e ha evidenziato una crescita diffusa, soprattutto in difesa e al servizio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cuneo-Bergamo, il ds Bertini: "Sulla strada giusta per il finale di stagione

Approfondimenti su Bergamo Cuneo

Dopo il pareggio casalingo contro l’Orvietana, il Ghiviborgo si allena di nuovo sul campo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bergamo Cuneo

Argomenti discussi: Serie D Girone B, il punto in casa Virtus CiseranoBergamo. La situazione in casa rossoblù attraverso le parole del DS Bulla (VIDEO).

Chieri vince il derby a Cuneo. Monviso travolta in casa da BergamoIl derby tra la Reale Mutua Fenera Chieri e Honda Cuneo Granda Volley va alle ospiti biancoblu. Chieri vince 0-3 nel palazzetto di San Rocco Castagnaretta conquistando il suo settimo successo in ... rainews.it

Volley Bergamo: vittoria al tie break contro CuneoPoteva sembrare un deja vu e invece il Volley Bergamo ha allontanato gli spettri del quinto set. Le rosso-blu vincono in casa per 3 a 2 contro Cuneo, mettendo a segno la seconda vittoria consecutiva, ... ecodibergamo.it

#SerieA1Tigotà L'ultimo infrasettimanale si apre con Firenze-Conegliano, occhi puntati sul derby Monviso-Chieri Scandicci e Novara in trasferta a Vallefoglia e Macerata, poi Perugia-Busto, Milano-San Giovanni e Cuneo-Bergamo Il comunicato stam - facebook.com facebook