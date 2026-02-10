Crosetto-Vannacci finisce malissimo | esplode il caos in aula
La discussione in Parlamento si è accesa subito, con i toni che sono saliti rapidamente. Durante la seduta, le opposizioni hanno contestato duramente il decreto sull’invio di armi all’Ucraina, mentre alcuni deputati sono arrivati a urlare e a protestare con cartelli e fischi. La confusione è scoppiata quando alcuni parlamentari sono intervenuti con insulti e accuse reciproche, trasformando una giornata normale in un vero caos in aula. La situazione è rimasta tesa fino alla sospensione dei lavori, lasciando dietro di sé un’immagine di scontro acceso e
La tensione politica attorno al decreto sull'invio di armi all'Ucraina è esplosa apertamente alla Camera dei deputati, trasformando una giornata parlamentare ordinaria in uno scontro durissimo dentro e fuori l'aula. Il governo ha deciso di blindare il voto ponendo la fiducia, una scelta che ha acceso polemiche immediate e fatto emergere fratture profonde nella maggioranza. A rendere il quadro ancora più esplosivo è stato il ruolo di Roberto Vannacci e del suo nuovo partito, Futuro Nazionale, finito al centro di un attacco frontale da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto.
Meloni sente Crosetto e mette la fiducia sul dl Ucraina: “Niente tribune a Vannacci”. Scossa al Mef. Di @carusocarmelo x.com
