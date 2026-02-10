Crolli dal costone strada Signorino a Viterbo a rischio chiusura

Una frana si è verificata questa sera a Viterbo, lungo la strada Signorino. Intorno alle 18,30, alcune rocce e terra sono cadute dal costone, rendendo la strada pericolosa. I vigili del fuoco, la polizia locale e il Comune sono intervenuti subito per valutare la situazione e verificare se ci sono rischi per la sicurezza. La strada potrebbe essere chiusa temporaneamente fino a quando non saranno completate le verifiche e i lavori di messa in sicurezza.

Caduta di materiale dal costone in strada Signorino a Viterbo. Intervento intorno alle 18,30 del 10 febbraio nella zona della Cava di sant'Antonio di vigili del fuoco, polizia locale e ufficio tecnico del Comune, impegnati nelle verifiche per accertare l'entità dello smottamento e valutare.

